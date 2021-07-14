Delta varyantı kabusu! Ülkelerde Kovid-19 vakaları artıyor

ÇİN'de 2019'un son aylarında ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için aşılama çalışmaları yürütülse de birçok ülkede kaydedilen günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

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Kovid-19 salgınında son dönemde Delta varyantının da etkisiyle bazı ülkelerde vaka sayılarında artış eğilimi gözleniyor.

Asya-Pasifik ülkeleri, vaka sayılarındaki artışla mücadele ediyor

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle son dönemde özellikle bazı Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tedbirler alındı.

Bu ülkelerin başını, son bir haftadır günlük Kovid-19 vakalarının 1500'ün üzerinde seyrettiği Pakistan çekiyor. Yetkililer, Pakistan'daki bu artışa neden olarak Delta varyantının yayılmasını ve vatandaşların salgın önlemlerine uymamasını gösteriyor.

Salgının başından bu yana kaydedilen vaka sayının 976 bin 867'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 618'e yükseldiği Pakistan'da, 20 milyon 540 binden fazla doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Kovid-19 salgınını sıkı tedbirler alarak büyük ölçüde kontrol altında tutan Avustralya'da, yeni vakaların çoğunun görüldüğü Yeni Güney Galler eyaletinde yetkililer ipin ucunu sıkı tutuyor.

Yıl başından bu yana ilk kez, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan bir kişinin 10 Temmuz'da hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler'in başkenti Sydney'de, Kovid-19'un Delta varyantının artması nedeniyle 3 haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Eyalette ayrıca son günlerde, insanların topluca bir arada bulunmasını engelleyecek yeni kısıtlamalarda uygulanıyor.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, sokağa çıkma kısıtlamasının uzatılıp uzatılmamasının vaka sayılarına bağlı olduğu konusunda uyarıyor.

Avustralya'da salgının başından bu yana 31 bin 323 Kovid-19 vakası tespit edildi, 912 kişi hayatını kaybetti.

Vakalar artış gözlenen Malezya'da mayıs ortasından bu yana günlük vaka artışları 6 ila 9 binli rakamlarda seyrediyor.

Ülkede, haziran ayında düşüş eğilimine girerek 21 Haziran'da 4 bin 611'e kadar gerileyen günlük vakalar, 8 Temmuz'dan bu yana 8 binin üzerinde.

Salgının başlamasından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına 10 Temmuz'da ulaşan Malezya'da hastanelerde doluluk oranının yüzde 80'nin üzerine çıktığı belirtiliyor.

Ülkede, en yüksek vaka sayıları Selangor ve Negeri Sembilan eyaletlerinde görülüyor.

Malezya'da 12 Ocak'ta ilan edilen ve 1 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında parlamento, senato ve eyalet meclisleri faaliyet göstermiyor.

Toplam vaka sayısının 855 bin 949 olduğu ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 bin 385 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan önceki son 10 güne, artan vakaların gölgesinde giriyor.

Ülkede günlük vaka sayısı son bir haftada ortalama 2 binin altında, ancak artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları nedeniyle başkent Tokyo'da 12 Temmuz-22 Ağustos'ta OHAL uygulanıyor.

Bunun, salgının başından bu yana Tokyo'da 4. OHAL olması nedeniyle dikkati çekiyor.

Japonya Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü yetkilileri, Tokyo metropolündeki vakalarının yüzde 30'dan fazlasının, virüsün Delta varyantından kaynaklandığı görüşünü taşıyor.

Japonya'da 822 binden fazla Kovid-19 vakası kaydedilirken 14 bin kişi virüs nedeniyle öldü.

Myanmar'da Kovid-19 vakaları ve virüs kaynaklı can kayıplarının mayıs ortasından bu yana hızla artması, sağlık sistemini zorluyor.

Ülkede 4 Ocak'tan bu yana çift veya üç haneli rakamlarda olan vaka sayılarının dün 5 bin 14 olarak günlük en yüksek seviyeye ulaşması, salgının etkisinin artabileceğine işaret ediyor.

Ordunun şubat ayında yönetime el koyduğu Myanmar'da, sağlık çalışanlarının askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik hareketine katılması nedeniyle ülkede Kovid-19 testleri ve aşılamalar yeterli miktarda yapılamıyor.

Test sayısındaki düşüş nedeniyle vaka sayısının ilan edilenden çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Tıbbi oksijen sıkıntısı, Delta varyantındaki artış ve aşı bulunamaması gibi sorunlar Myanmar'ın Kovid-19'la mücadelesini güçleştiriyor. Myanmar'da toplamda 197 bin 227 vaka tespit edildi, 3 bin 927 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bangladeş'te mayıs ortasından itibaren artışa geçen günlük Kovid-19 vakaları, haziran sonunda 8 binin üzerine çıkarak daha önce olmadığı kadar yükseldi.

En yüksek günlük vaka sayısının 13 bin 768 ile dün kaydedildiği ülkede, son günlerde Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingyaların yaşadığı Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda da en yüksek günlük vaka sayıları görülüyor.

Salgının başından bu yana 1 milyon 34 bin 957 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 16 bin 639 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güney Kore'de son bir haftadır günlük 1000'den fazla Kovid-19 vakası bildirilmesinin ardından bazı bölgelerde daha sert sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlanıyor.

Başbakan Kim Boo-kyum, ülkenin "maksimum kriz seviyesine" ulaştığına yönelik uyarıda bulunuyor.

Vaka sayısının 170 bin 296 olduğu Güney Kore'de, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 46 olarak kayda geçti.

Tayland'da günlük vaka ve ölü sayısındaki artış koşut biçimde ilerliyor.

10 ila 12 Temmuz tarihlerinde günlük ortalama 9 bin 174 vaka ve 86 ölü sayısı kayda geçen Tayland'da, bu artışlar nedeniyle başkent Bangkok'ta yerel saatle 21.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 847, vaka sayısı ise 353 bin 712.

Günlük vaka sayısının yaklaşık 35 ila 40 bin arasında değiştiği Endonezya'da hükümet, 3 Temmuz'dan bu yana sıkı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor.

Tedbirlerle vaka sayısının 30 binin altına düşürülmesi hedeflenen ülkede, karantinada ölenlerle virüsten yaşamını yitirenlerin sayısının açıklanandan fazla olabileceği iddia ediliyor.

Ülkede toplam 2 milyon 615 bin 529 vaka görülürken, 68 bin 219 kişi salgına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı Avrupa'da da artıyor

Fransa'da hükümet, olası bir 4. dalganın önüne geçmek için tedbirler alarak tüm hastane ve bakımevi personeline aşıyı zorunlu hale getiriyor.

Son bir haftadır günlük vaka sayısının 4 binin üzerinde seyrettiği Fransa'da, önlem alınmazsa bu sayının ağustos başında günlük 20 bine ulaşabileceği öngörülüyor.

Virüsün Delta varyantı, yeni vakaların yarısından fazlasını oluşturuyor.

Ülkede 5 milyon 813 bin 899 kişide tespit edilen Kovid-19, 111 bin 382 kişinin ölümüne neden oldu.

Salgından Avrupa'da en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, günlük vakalar, mayıs ayı itibarıyla 4 bin ile 8 bin arasında seyrederken, haziran sonunda yükselerek 22 bine yaklaşıyor.

Ülkedeki vaka sayılarındaki artış sürerken Valencia yönetimi, Delta varyantını kontrol altına almak için turistik 32 kenti kapsayacak şekilde yerel saatle 01.00 ila 06.00'da sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Katalonya bölgesinde de vaka artışları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler kapsamında, restoranlar yerel saatle 00.30'da kapanıyor ve özel buluşmalarda kişi sayısı 10 ile sınırlandırılıyor.

Ülkede son 14 günde tespit edilen Kovid-19 enfeksiyonu oranı, önceki haftaların neredeyse 3 katına çıkarken şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 milyona yaklaştığı ve 81 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, uzmanlar gelecek günlerde vaka sayılarında artışın süreceğini tahmin ediyor.

Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu görülen Delta varyantının İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açtı.

İngiltere'de son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısı 32 bini geçiyor.

Buna karşılık, 19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz itibarıyla kaldırılacak olsa da sağlık uzmanları bunun vaka ve ölüm sayısını artıracağını ve sağlık sistemi üzerinde sakatlayıcı etkisi olabileceği konusunda uyarıyor.

Ülkede, mevcut dalganın zirvesinin beklendiği ağustos ortasına kadar ölümlerin günde 100 ila 200'e ulaşacağı ve hastaneye yatırılan hasta sayısının günde 1000 ila 2000 olacağı tahmin ediliyor.

ABD, salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor.

Kovid-19 aşılamalarındaki düşüş nedeniyle vaka artış oranın son 8 günde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 47 yükseliş gösterdiği ABD'de salgının merkezi haline gelen Florida, Louisiana, Arkansas, Missouri ve Nevada eyaletlerinde acil bakım üniteleri dolu.

Ülkede toplamda 34 milyon 766 binin üzerinde vaka ile 623 binin üzerinde ölü sayısı kaydedildi.

Ada ülkesi Küba'da da haziran başından bu yana günlük Kovid-19 vakaları artıyor.

1 Haziran'da 1057 olan vaka sayısı, son günlerde 7 bine yaklaştı.

Kovid-19 aşıları için çalışmaların yürütüldüğü Küba'da, "Abdala" ismi verilen aşının yüzde 92,28 oranında etkinlik gösterdiği iddia ediliyor.

Nüfusu 11 milyonu aşan ada ülkede halk, salgında yaşanan gıda sıkıntısı ve yüksek fiyatları protesto etmek için son dönemde sokaklara dökülüyor.

Küba'da 244 bin 914 vaka sayısı tespit edilirken 1579 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.