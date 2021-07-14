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Hrant Dink davası gerekçeli karar açıklandı: Adım adım planlamışlar!

Hrant Dink davası gerekçeli karar açıklandı: Adım adım planlamışlar!

Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ ile birlikte yürütülen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

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Hrant Dink cinayetine ilişkin devam edilen davada, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı. 4 bin 532 sayfalık kararda, "En başından itibaren örgütsel iş birliği içerisinde yürütülen sözde soruşturmaların FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü tarafından, mensupları eliyle 2007 yılında işlenen söz konusu cinayet öncesinden tasarlanıp adım adım yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildiği" kaydedildi.

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