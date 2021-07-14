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Bakan Yanık müjdeyi verdi! 15 Temmuz şehit ve gazilerine çifte ödeme bugün

Bakan Yanık müjdeyi verdi! 15 Temmuz şehit ve gazilerine çifte ödeme bugün

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 TL’yi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL’yi bugün hesaplarına yatıracağız" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere yapılan ödemeye ilişkin bilgi verdi.
15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, ödenen tutarın bu yıl nisan ayında 1500 TL’ye yükseltildiğini vurguladı.
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 1500 TL’nin bugün şehit ailelerinin ve gazilerin hesaplarına yatırılacağını bildiren Bakan Yanık, bugün ayrıca Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL’nin de 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere ödeneceğini belirtti.
Bakan Yanık, “2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56,9 milyon lira ödeme yaptık” ifadelerini kullandı.

Her ay düzenli nakdi destek sağlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 13 Temmuz 2019’da kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yürütüyor.
Bakan Yanık, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’nda toplanan meblağdan her ay düzenli nakdi destek sağlandığını kaydetti. Yanık, “15 Temmuz şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için istihdam desteğimizin yanında nakdi desteklerimiz de vakfımız üzerinden devam edecektir” dedi.

667 KHK (6749 Sayılı Kanun) ve 670 no’lu Kanun Hükmünde Kararname (7091 Sayılı Kanun) kapsamında şehit yakınlarına 2, gazilere de 1 istihdam hakkı tanınıyor. Belirli aralıklarla yapılan atamalar neticesinde hak sahipleri kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor.

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