Malatya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
MALATYA-Kayseri karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Abone ol
Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesinde meydana gelen kazada Halil Aslan yönetimindeki 08 AAT 541 plakalı Ford transit marka hafif ticari araç Mehmet Ay yönetimindeki 07 E 9800 plakalı transporter araca arkadan çarptı. Kazada araçta sürücüler ile birlikte toplam 12 kişi yaralanırken, sağlık durumları iyi olan yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Darende İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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