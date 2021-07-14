Ses teknolojisi dolandırıcıların eline geçerse sesimizle dolandırılabiliriz

İnsan sesini klonlanma teknolojisinde çok ciddi bir ilerleme sağlandı. Ses teknolojisi ilerlemesi sayesinde siber suçluların eline geçerse yeni bir dolandırıcılık türü olabilir

Abone ol

Yaşanan bu teknolojik ilerleme hem seslendirme sanatçılarının hem de siber haydutların radarına girmiş durumda...

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki seslendirme sanatçısı ve aktör Tim Heller, klonlanmış sesini ilk duyduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söylüyor, “Sesimin o kadar aynısıydı şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Bu aynılık akıllara durgunluk veriyor” diyor.

Ses klonlama, insan sesinin bir bilgisayar programı yoluyla yapay olarak kopyalanması anlamına geliyor. Sesi klonlamak için yazılıma bir kişinin konuşurken kaydedilmiş sesi yükleniyor, o da bundan yararlanarak klavye ile yazılan her şeyi bu kişinin sesi ile söyleyebiliyor.

Bilgisayar programı tarafından üretilen ses teknolojisindeki ilerleme öylesine büyük ki, yazılım sadece aksanınızı değil sesinizin tınısını, tonlamanızı, ritminizi ve hatta nefes akışınızı da algılayabiliyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi ses korku, öfke, mutluluk, sıkkınlık gibi duygular da yansıtılabiliyor.

Tim Heller, çizgi film karakterlerini canlandırmaktan, sesli kitaplar, belgeseller, video oyunları ve film tanıtımlarını seslendirmeye kadar pek çok dublaj işi yapıyor. Ses klonlama teknolojisini kariyeri için kullanabileceğini keşfeden Heller, bu yolla daha fazla iş bulabileceğini söylüyor.

Mesela aynı gün iki farklı yerde ses kaydı yapması gerekiyorsa bunlardan birine klonlanmak üzere ses örneğini yollayabileceğini, o sırada kendisinin de diğer işi yapabileceğini düşünüyor. Heller, “Başka bir iş için bağlanmışsam diğerine ses klonumu gönderirim. Bu yöntem ile hem müşteriye zaman kazandırabilir hem de bizzat o işi yapmadan para kazanabilirim” diyor.

Tim Heller, sesini klonlatmak için, Northeastern Üniversitesi'nde iletişim bilimleri ve bozuklukları profesörü olan CEO'su Rupal Patel tarafından kurulan Boston merkezli VocaliD adlı bir işletmeye gitmiş. Profesör Patel şirketi, ameliyat veya hastalık sonrası sesini kaybetmiş kişiler gibi yardım almadan konuşamayan hastalar için yapay sesler oluşturan klinik çalışmaları için 2014 yılında kurmuştu.

Siber suçlara davetiye mi?

Ses klonlama teknolojisi bariz bir ticari potansiyele sahip olsa da siber suçlarda kullanabileceğine, dolandırılıcılık amacına hizmet edebileceğine dair endişeler de mevcut.

Siber güvenlik uzmanı Eddy Bobritsky, yapay seslerle birlikte gelen büyük bir güvenlik riski olduğunu söylüyor. İsrail siber güvenlik şirketi Minerva Labs'ın da patronu da olan Bobritsky’a göre bu teknoloji, insanları başka birinin konuştuğuna ikna etmek için oldukça etkili bir yöntem ve bu da siber suçlara davetiye çıkarıyor.

Bobritsky, “E-posta ve mesaj gibi yollarla başkalarını taklit etmenin oldukça kolay olduğu yıllardır biliniyor. Ama biriyle telefonda konuşmak, o kişiyi gerçekten tanıdığınızdan emin olmanın en yaygın yollarından biriydi” diyor.

Eddy Bobritsky, seslere güvenme durumunun maalesef artık değiştiğinden de bahsediyor ve ekliyor: “Örneğin bir patron hassas bilgiler istemek için bir çalışanını ararsa ve çalışan patronun sesi olduğundan eminse istenileni hemen verir. Bu, birçok siber suç için yol açacaktır.”