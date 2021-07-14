19 Temmuz tatil mi arefe günü kimlere tatil oldu?

Kurban bayramına artık çok bir zaman kaldı. 9 günlük tatili fırsat bilen birçok vatandaş planlarını çoktan yaptı bile. Kurban bayramı tatili 16 Temmuz cuma akşamı başlayacak 9 gün sürecek olan Kurban bayramı tatili 26 Temmuz pazartesi günü bitecek.

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Kurban bayramı tatili ne zaman, kaç gün kaldı araştırması başladı. Bu sene kurban bayramı 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Kurban bayramı tatili ise Kabine Toplantısı sonrasında netleşti. Kurban bayramı tatili 9 gün sürecek. 19 Temmuz pazartesi günü kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği konuya açıklık getirdi.

Erdoğan, yarım gün tatil olan 19 Temmuz Pazartesi gününü ​idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.

Erdoğan'ın Kurban Bayramı açıklaması: Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.