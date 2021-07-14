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Ahmet Albayrak kimdir aslen nereli eşi ve oğlu kimdir?

Ahmet Albayrak kimdir aslen nereli eşi ve oğlu kimdir?

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında yapılan değişiklikle Ahmet Albayrak TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Ahmet Albayrak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Albayrak ailesi

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Ahmet Albayrak'ın kim olduğu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından merak konusu oldu. TRT'ye Genel Müdür olarak atanan Ahmet Albayrak, Kayseri Erciyesi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu bir isim olarak dikkat çekiyor. Peki, Ahmet Albayrak kimdir?

Ahmet Albayrak TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. İşte, TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın biyografisi...

Ahmet Albayrak kimdir: Prof. Dr. Ahmet Albayrak, 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı.

Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katılan Albayrak, çeşitli ödüller aldı. 2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris'te, Cite Internationale Des Arts’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 yılında ise The American Turkish Society desteğiyle New York’ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York'ta ürettiği işlerinden oluşan "Anemotaxis" adlı solo bir sergi gerçekleştirdi.

Eserleri İstanbul Modern, Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, Moskova Modern Sanatlar Müzesi (MMOMA) ve Cambridge Üniversitesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 kez başarı ödül alan Prof. Dr. Albayrak, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zeka, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler vererek, çeşitli projeler gerçekleştirdi ve bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı.

Çeşitli kurumlardaki yöneticilik, komisyon üyelikleri, jürilikler, bilirkişilik görevleri gibi deneyimlerine ek olarak T.C Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını ve küratörlüğünü de yürüten Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi.

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