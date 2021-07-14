BIST 1.366
DOLAR 8,63
EURO 10,18
ALTIN 503,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Muğla'da feci kazada ölen gencin kimliği tespit edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da feci kazada ölen gencin kimliği tespit edildi

MUĞLA'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasında hastanede vefat eden gencin kimliği belli oldu.

Abone ol

Kaza, 12 Temmuz günü akşam saatlerinde Yahşi Mahallesi'nde Kargı Caddesi’ne çıkış yolunda meydana geldi. Site içerisinde yokuş aşağı giden ve bir pizza şirketine ait olduğu öğrenilen 48 AGF 746 plakalı motosiklet, önündeki bir aracı solladıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, hemen kazazedelerin yardımına koştu.

Dereye uçan motosiklette bulunan 2 kişiden biri olan 26 yaşındaki Emre Özcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır şekilde yaralanan diğer genç ise 112 Acil Sağlık ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Kimliği tespit edilemeyen yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren Emre Özcan ise Milas’ta toprağa verildi.


Maltepe Üniversitesi öğrencisi çıktı
Kazanın yaşandığı gün kimliği tespit edilemeyen gencin, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Mahmut Uras Topçuoğlu olduğu ortaya çıktı. Topçuoğlu’nun Maltepe Üniversitesi’nin Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek’in yeğeni olduğu öğrenildi. Gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi.


Üniversiteden açıklama
Maltepe Üniversite’nin sosyal medya hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında “Üniversitemiz Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Hüseyin Şimşek Beyefendi ve Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Melek Şimşek Hanımefendinin kıymetli yeğenleri Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Mahmut Uras Topçuoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
1 milyon turist akın akın Bodrum'a geliyor! 2 katına çıktı yer kalmadı
Foto Galeri 1 milyon turist akın akın Bodrum'a geliyor! 2 katına çıktı yer kalmadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sevgilisi Karina'yı canice öldüren Erhan Razı'nın hakimden son isteği: Haberim yapılmasın
Sevgilisi Karina'yı canice öldüren Erhan Razı'nın hakimden son isteği: Haberim yapılmasın
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Ses teknolojisi dolandırıcıların eline geçerse sesimizle dolandırılabiliriz
Ses teknolojisi dolandırıcıların eline geçerse sesimizle dolandırılabiliriz
15 Temmuz kaç yıl oldu darbe girişimi ne zaman oldu hangi sene?
15 Temmuz kaç yıl oldu darbe girişimi ne zaman oldu hangi sene?
2 oğlu ve damadı 15 Temmuz'da şehit oldu: Son telefon konuşmasında...
2 oğlu ve damadı 15 Temmuz'da şehit oldu: Son telefon konuşmasında...
Adana'da suç örgütüne operasyon: Kafeste esir tutulan 2 kişi kurtarıldı
Adana'da suç örgütüne operasyon: Kafeste esir tutulan 2 kişi kurtarıldı
Samsun'da sahile vurdu yürüyüş yapanlar gözlerine inanamadı
Samsun'da sahile vurdu yürüyüş yapanlar gözlerine inanamadı
Adana'da suç örgütüne film gibi operasyon: 2 kişiyi günlerce kafeste esir etmişler
Adana'da suç örgütüne film gibi operasyon: 2 kişiyi günlerce kafeste esir etmişler
19 Temmuz tatil mi arefe günü kimlere tatil oldu?
19 Temmuz tatil mi arefe günü kimlere tatil oldu?
İkinci elde en çok talep 150 bin lira civarında satılan araçlara oldu
İkinci elde en çok talep 150 bin lira civarında satılan araçlara oldu