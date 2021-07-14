Afrin ilçe merkezi yıllar sonra elektriğe kavuştu

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçesi elektriğe kavuştu. Bölge halkı uzun süredir hasret kaldığı elektriğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşmasının ardından 2018'de kurulan Afrin Yerel Meclisi, bölge halkına yardımcı olmaya devam ediyor.

Altyapı çalışmaları, zarar gören okulların tamiri, eğitim ve sağlık alanında da çeşitli faaliyetler yürüten yerel meclis, son olarak da bölge halkının uzun süredir hasret kaldığı elektriğin ilçe merkezine ulaştırılmasında büyük rol oynadı.

Evlere elektrik verilmeye başlandı

Türkiye'den özel bir şirketle anlaşan Afrin Yerel Meclisi, uzun süredir devam eden çalışmaların ardından kesintisiz, ucuz ve temiz yolla elde edilen elektriği bölge halkına ulaştırdı.

Bu kapsamda meclisin koordinesinde ilk etapta ilçe merkezinde elektrik direkleri yeniden dikildi, kablolar bağlandı ve elektrik sayaçlarının takılmasıyla da yaklaşık son 2 aydır aşamalı olarak evlere elektrik verilmeye başlandı.

Böylece Afrin'de hem sanayiciler hem de siviller, çevreyi kirleten jeneratör maliyetinden ve rahatsız edici gürültüsünden kurtuldu.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Elektronik eşyaların yıllar sonra tekrar düzenli bir şekilde çalışmaya başladığı Afrin'de bölge halkı kavurucu yaz aylarında yeniden soğuk su içmenin ve serinlemenin keyfini sürüyor.

İlk etapta ilçe merkezine verilmeye başlanan elektriğin kırsal kesime de ulaştırılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Afrin'de elektrik şebeklerinin ilçe genelinde yaygınlaşması tarım ve sanayi alanlarına da olumlu yansıyacak.

"Elektrik geldi daha çok rahatladık"

Afrinli 70 yaşındaki Um Muhammed, "Elektrik gelmeden önce yaptığımız yemekleri nereye koyacağımızı bilmiyorduk. Bozuluyordu. Yemekleri artık buzdolaplarında saklayabiliyoruz" dedi.

Um Muhammed, elektriğin hayatlarını eskisi gibi kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "Şu an çok rahat bir şekilde yemeklerimizi ısıtıyoruz. Önceleri kıyafetleri ve eşyaları yıkamak için sıcak su ısıtıp yıkamaya çalışıyorduk ve ellerimiz yara oluyordu. Yaz kış elektrik olmamasından çok zor zamanlar yaşıyorduk" şeklinde konuştu.

"Elektrik hayatımızı çok kolaylaştırdı"

Afrinli Um Ahmed de elektrik gelmeden önce çok zor günler yaşadıklarını anlatarak, Jeneratörlerden elektrik satın alıyorduk. Çok pahalıydı, ödeyemediğimiz zamanlar oluyordu. Şu an elektriğe ulaşmamız daha kolay ve daha az masraflı" dedi.

Türkiye'ye ve Afrin Yerel Meclisi'ne teşekkür eden Um Ahmed, elektriğin gelmesiyle elektronik eşyalar alabildiklerini söyledi.

2 çocuk annesi Um Ahmed, "Yemeklerimizi bozulmadan dolaplarımızda koruyabiliyoruz. Mikrodalgada yemeklerimizi ısıtabiliyoruz. Ellerimizle yıkadığımız eşyalarımızı şimdi makinelerde yıkıyoruz. Elektrik hayatımızı çok kolaylaştırdı" sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.