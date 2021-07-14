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Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde bıçaklı saldırı! Müdür Muammer Zeki Şahnaoğlu ağır yaralı

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde bıçaklı saldırı! Müdür Muammer Zeki Şahnaoğlu ağır yaralı

ANKARA Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, odasında bıçaklı saldırıya uğradı. Müdür ağır yaralanırken saldırganın hastanede çalışan anestezi teknikeri Hakkı K. olduğu öğrenildi.

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Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri Hakkı K., hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nu odasına girerek, 4 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Şahnaoğlu, sağlık görevlileri tarafından hastanenin acil servisine götürülüp, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

"Bipolar bozukluk" teşhisi konulmuş
Saldırıyı gerçekleştiren Hakkı K. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Hakkı K., polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Hakkı K.'ya, 'bipolar bozukluk' teşhisi konulduğu, bu yüzden pandemi döneminde idari izin verildiği öğrenildi.

Muammer Zeki Şahnaoğlu

Saldırı nedeni
İznin ardından yakın dönemde iş başı yapan Hakk K.'nın, önceki gün Hukuk Servisi'ne atamasının yapıldığı ve bu atama nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Saldırganın ilk ifadesi
Hakkı K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde de pandemi döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini, iş başı yaptıktan sonra da hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu tarafından başka bir serviste görevlendirildiğini, bu atama nedeniyle kendisini bıçakladığını söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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