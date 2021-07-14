Meteoroloji'nin 14 Temmuz hava raporu! Sağanak geliyor İstanbul ve Kocaeli de listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Listede İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve doğu şehirleri var. İşte 14 Temmuz il il hava durumu...
Bir süredir etkili olan sıcaklıkların ardından yeniden yağmur geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Temmuz gününe dair hava durumu raporunda sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte hava raporunun detayları...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara bölgesinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Sabah ve öğle saatlerinde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklık ve rüzgarda durum
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.