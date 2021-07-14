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Toplam aşı hedefine uzak kaldık! İşte toplam aşılanan insan sayısı

Toplam aşı hedefine uzak kaldık! İşte toplam aşılanan insan sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşılama rakamlarına göre iki doz aşı yapılan oranı yüzde 22. Ancak hedeflenen iki aşıyı olan oranı ise yüzde 70.

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Sağlık Bakanlığı’nın anlık verilerine göre, 14 Temmuz saat 13:30 itibariyle, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 38 milyon 345 bin 615, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 376 bin 940, üçüncü doz uygulanan kişi sayısı da 3 milyon 359 bin 117 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 60 milyon 81 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

İki dozu da vurulup aşısını tamamlayanların oranı ise yüzde 22 ile yüzde 70 hedefinin çok uzağında.

Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı sayısı ise, İstanbul’da 10 milyon 928 bin 130, Ankara’da 4 milyon 925 bin 541, İzmir’de ise 4 milyon 34 bin 948 doz oldu.

Aşılama çalışmaları kapsamında 18 yaşından gün alan tüm vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edip vurulabiliyor.

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