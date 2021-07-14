Dünya'da ücretsiz Türkiye'de 2085 TL olan kadınlara özel aşı için ücretsiz olsun çağrısı

Kadınlardaki en ciddi kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserine HPV aşısıyla çözüm var ancak dünyanın pek çok yerinde ücretsizken Türkiye 2085 TL. Bu ciddi hastalık için ücretsiz yapılsın çağrısı yapılıyor.

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Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünün kansere neden olabilen 15 farklı tipi bulunmakta. Tip 16 ve Tip 18 HPV'ye bağlı gelişen kanserlerin yüzde 75'ini oluşturmaktadır. HPV aşısı Tip 16 ile Tip 18'e karşı koruma sağlarken aynı zamanda siğillere de neden olabilen Tip 6 ve Tip 11'e karşı da koruma sağlıyor. Independent Türkçe'nin haberinde aşıların ücretsiz yapılması için uzmanların çağrısına yer verildi.

HPV virüsüne hiç sahip olmayan bir kadına yapılan HPV aşısı, Tip 16 ve Tip 18 olarak geçen ve kansere neden olan virüslere karşı yüzde yüz koruyor. HPV aşısı hem kız hem de erkek çocuklarında 11 ile 12 yaşlarından başlayarak, kadınlarda ise yaş sınırı olmadan uygulanabilir.

"HPV ile mücadelede aşı öne çıkıyor"

Her yıl 250 bin kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmalar sonunda geliştirilen aşılarla HPV enfeksiyonunun, dolayısıyla rahim ağzı kanserinin büyük oranda önlenebildiği saptandı.

HPV ile mücadelede aşı öne çıkıyor. HPV aşısının hem kız hem de erkek çocuklara yapılması öneriliyor. Dünya çapındaki tüm uzmanlar 11-12 yaşındaki çocukların aşılanmasının önemi konusunda fikir birliğine ulaşmış durumda. Avustralya, Kanada, Portekiz, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi gelişmiş ülkelerde ücretsiz olarak okul aşılaması yapılıyor. HPV aşısı, çocuklara dokuz yaşından itibaren yapılıyor. Eğer çocuk okul aşılamasını kaçırdıysa, erkeklerde 21, kadınlarda ise 25 yaşına kadar telafi aşılaması yapılabiliyor. Dünyada birçok ülkede HPV aşısı ücretsiz yapılırken, Türkiye'de 2085 TL gibi yüksek bir rakamla bu aşı yapılıyor.

Tokat-Zile'de eczacılık yapan Cem Kılınç bu aşıyı, "Aşı Bursu Dayanışması" ile hem ücretsiz yapıyor hem de aşının ücretsiz olması için kampanyalar düzenliyor. İndependent Türkçe olarak Cem Kılınç ile HPV virüsünü konuştuk.

Tokat'ın Zile ilçesinde eczacılık yapan Kılınç, kendini şöyle tanıtıyor:

"1986 yılında Tokat Zile'de iki çocuklu emekçi bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk-orta-lise eğitimimi Zile'de tamamladım. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandım. Tokat Zile'de eczacılık yapma fikrim şöyle gelişti. 22 yaşında okuldan mezun olmuştum, bunu düşünecek pek fırsatım yoktu. 2008 ekonomik krizi var iken mezun oldum ve ailemin de birçok emekçi ailesi gibi maddi güçlükler çekmeye başladığı bir süreçti. Memleketim olan Zile'ye döndüm eczane açmak için. 13 yıldır da eczanem burada. O süreçte emeğin ne kadar kıymetli bir kavram olduğunu hissetmeye başladığım için de eczanemin adını Emek koymak istedim. Bu zorunluluk bir güzelliğe dönüştü."

"Kadınlardaki rahim ağzı kanserlerinin yüzde 95'inden bu virüs sorumlu"

HPV virüsünün ne olduğunu ve ne kadar yaygın bir hastalık olduğunu anlatan Kılınç, tedavisini ise şöyle ifade ediyor:

"Human Papilloma Virüs" hem erkek hem de kadın genital bölgesinde ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve kondilom adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüstür. Yaklaşık 200 farklı tipi olmakta birlikte bunların bir kısmı rahim ağzı, penis, anüs ve gırtlak kanserine neden olmaktadır. Özellikle kadınlardaki rahim ağzı kanserlerinin %95'inden bu virüs sorumlu olduğu bilinmektedir. Özellikle ülkemizde çok yaygın bir virüs. Toplumun yarısından fazlası hayatının bir kısmında bu virüsün bir tipi ile temaslı oluyor maalesef. Tedavinin ötesinde bu rahatsızlıktan korunmanın en iyi yolu önleyici bir sağlık hizmeti olan aşılama. Kişi bu virüsle karşılaşmadan bu rahatsızlık riskini ortadan kaldırıyor aşılar. Tedavi süreci daha can sıkıcı olsa da toplumdaki algılar nedeniyle de kişiler HPV virüsünün temaslısı olduğunu rutin kontrollerinden ziyade ciddi rahatsızlıkları olmaya başladığında öğreniyor ve tedavi için geç kalınmış olunabiliyor. Can sıkıcı operasyonlara, psikolojik olarak zorlanma/ psikiyatrik tanıların da tabloya eklenmesi cabası."



70'ten fazla ülkede ücretsiz yapılıyor, Türkiye'de bu imkan yok

HPV aşısının etkilerini anlatan Kılınç, hangi durumlarda bu aşıyı yaptırmak gerektiğini şöyle ifade ediyor:

"HPV aşısı HPV virüsü ile temaslı olmadan önce bu virüse karşı koruyuculuk sağlayan aşılardır. Yurtdışında 9'lu tipi bulunsa da ülkemiz de şu an 4'lü tipi içeren bir aşı mevcut. Bunlar da daha çok siğillere neden olan 6-11 tipi ve rahim ağzı kanserinin %70'inden sorumlu 16-18 tipine karşı koruyuculukları olan bir aşı. Bu aşılar 70'in üzerinde ülkede çocuk yaşta, daha virüsle temas etmeden ücretsiz olarak ulusal aşı takviminde yapılıyor. Maalesef ülkemizde henüz böyle bir olanak yok ve halkımız böyle bir virüsü de neden olduğu kanser rahatsızlığını da son zamanlarda öğrenmeye başladı. Bu nedenle yaşı ilerlemiş kişiler de ilk defa farkındalık yaşıyor. Aşının prospektüsünde yazan bilgilere göre 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocukları bu aşıyı olabiliyor. 14 yaşına kadar 2 doz yeterli oluyor. Onun dışında erkeklerde 26, kadınlarda 45 yaşına kadar bu aşı 3 doz halinde olunabiliyor. Ama ne kadar erken aşılanırsak kanser riskini de en aza indiriyor. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda kişide HPV teması sonucu oluşan kanser öncüsü lezyonları da gerilettiği dillendiriliyor."