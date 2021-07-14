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Ermenistan'dan ateşkes ihlali! 1 Azerbaycan askeri yaralandı

Ermenistan'dan ateşkes ihlali! 1 Azerbaycan askeri yaralandı

Ermenistan askerlerinin ateşkes ihlali yaparak Nahçıvan’daki Azerbaycan askerlerine ateş açtığı ve bir askerin yaralandığı bildirildi.

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Dağlık Karabağ'da Ermenistan Azerbaycan'ın hezimetine uğramasına rağmen ateşkesi ihlal eden adımlar atmaya devam ediyor. Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Saldırıda bir Azerbaycan askeri yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'dan bugün yerel saatle 10.00’da saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Ermenistan askerleri tarafından Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerine açılan ateş sonucunda İbadylla Merdanlı isimli bir askerin yaralandı. Azerbaycanlı asker ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, Ermeni askerlerinin misilleme ateşiyle susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu ifade edildi.

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