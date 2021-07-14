1 milyon turist akın akın Bodrum'a geliyor! 2 katına çıktı yer kalmadı

Tüm ekipler hazır bekliyor: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Bodrum bayrama hazırlanıyor" diyerek, “Bodrum şu anda da çok hareketli, Bodrum pandemi sürecinde çok fazla göç aldı ve şimdi de tatil için gelenlerle birlikte Bodrum’da ciddi bir hareketliliğe neden oldu. Bu kalabalık bazı sıkıntılara neden olabiliyor ama biz 2 bin 500 personelimizle sahadayız. Halkımız rahat bir bayram geçirmesi için bütün önlemlerimizi aldık. Bayram boyunca sorunları ve problemleri çözmek için hazırız. Kaymakamlığımız, Emniyet müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşları herkes bayramda bir aksaklık yaşanmaması için sahada olacak” şeklinde konuştu.