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Antalya'da Alagöz ailesi aynı gün hem umutlandı hem de acıyı yaşadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da Alagöz ailesi aynı gün hem umutlandı hem de acıyı yaşadı

Antalya’da önceki gün denizde kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisinin cansız bedeni kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında, 500 metre açıkta bulundu. Sabah güvenlik kamera görüntüleriyle umutlanan aile, acı haberle yıkıldı

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Önceki gün saat 18.00 sıralarında ablasıyla birlikte denize girmek için Evrenseki’de bulunan Manavgat Belediyesi halk plajına gelen IMKB Ticaret Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Barış Alagöz denize girdiği sırada ortadan kayboldu.

Ablasının tüm aramasına rağmen bulamadığı Barış Alagöz için, Çolaklı Jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gün boyu yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte arama çalışmaları kaldığı yerden yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK (Dalış-Eğitim-Güvenlik-Arama-Kurtarma) timi, helikopter, drone, 4315 ve 4311 kontrol botları tarafından aramalar havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Bu sırada karada da aramalarına devam eden ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Titreyengöl civarındaki otellerin kameralarında Barış Alagöz’ün görüntülerinin yansıdığı haberi aileyi ve ekipleri heyecanlandırdı, ekipler ise çalışmalarına denizde devam etti. Bu esnada ekiplere, paraşüte binen bir kişinin Çolaklı açıklarında su üzerinde siyah bir cisim gördüğü ihbarı geldi. Bölgeye yönlenen ekipler su üstündeki cesedi bota alarak, Evrenseki Limanı’na getirdi. Aile ise cesedin çocuklarının olduğuna inanmak istemedi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Alagöz’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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