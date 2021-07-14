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Bayramda yola çıkacakları isyan ettirmişti! Otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması işte liste!

Bayramda yola çıkacakları isyan ettirmişti! Otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması işte liste!

Pandemi sebebiyle artan otobüs fiyatlarındaki artış üzerine Bakanlık sınırlama getirdi. İşte en çok uygulanabilecek bilet fiyatları...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19  salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi  amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Tavan fiyat belli oldu

Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak.

351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak.

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