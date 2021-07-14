Birmingham City kalecisi Neil Etheridge hastaneye kaldırıldı

İngiliz ekibi Birmingham City, koronavirüse yakalanan Filipinli kalecisi Neil Etheridge'in hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

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İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'nin kalecisi Neil Etheridge, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Mavi-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Neil Etheridge şu an Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Birmingham City olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" dendi.

Hocasından açıklama

Filipinli 31 yaşındaki kalecinin durumuyla ilgili İngiliz basınına konuşan teknik direktör Craig Gardner, "Yönetim, personel, oyuncular ve kulübe bağlı herkes adına, hepimiz Neil'in arkasındayız ve COVID-19'a karşı savaşında bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Yakın ailesiyle sürekli temas halindeyiz ve elimizden gelen her şekilde onları desteklemeye devam edeceğiz. Mümkün olan en iyi ellerde ve hepimiz onu ilk fırsatta evine kabul edebileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Delta varyantı yayılmaya devam ediyor

Birmingham City'ye geçen yaz transfer olan Etheridge, geçen sezon 43 maça çıktı. Birmingham ekibi ligi 18. sırada tamamlamıştı. Salı günü Birleşik Krallık'ta 36.660 yeni Covid-19 vakası ve son derece bulaşıcı Delta varyantı yayılmaya devam ederken 50 ek ölüm kaydedildi. Şu anda virüs nedeniyle yaklaşık 2.700 kişi hastanede. Salı günü günlük 54.296 birinci ve 125.360 ikinci doz olmak üzere toplam 45.978.017 aşı yapıldı.