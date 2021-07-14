BIST 1.367
DOLAR 8,59
EURO 10,16
ALTIN 504,32
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'ın 'aldandık' sözlerine cevap

CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'ın 'aldandık' sözlerine cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında 15 Temmuz'u anarken FETÖ'ye yönelik söylediği 'aldandık' sözlerine CHP'li Öztrak'tan eleştiri geldi.

Abone ol

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık, şimdi toparlandık" açıklamasına isim vermeden göndermede bulunarak, "Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir" yorumunu yaptı. 

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri bugün yine 'aldandık' edebiyatı yapmış. Ama bilinen bir kural vardır: 'Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir.” ifadesini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da bir ton gelen 'Paşa' isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor
Trabzon'da bir ton gelen 'Paşa' isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Deva Partisi Balıkesir Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan'dan HDP'ye yakınlaşma istifası
Deva Partisi Balıkesir Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan'dan HDP'ye yakınlaşma istifası
Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e 'bayram görüşü' çağrısı
Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e 'bayram görüşü' çağrısı
16 Temmuz yarım gün mü öğleden sonra tatil mi yeni açıklama
16 Temmuz yarım gün mü öğleden sonra tatil mi yeni açıklama
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal çalımı! 'Galatasaray anlaştı, Beşiktaş...'
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal çalımı! 'Galatasaray anlaştı, Beşiktaş...'
Bayramda yola çıkacakları isyan ettirmişti! Otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması işte liste!
Bayramda yola çıkacakları isyan ettirmişti! Otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması işte liste!
Brezilya lideri Bolsonaro hıçkırık yüzünden hastaneye kaldırıldı
Brezilya lideri Bolsonaro hıçkırık yüzünden hastaneye kaldırıldı
Antalya'da Alagöz ailesi aynı gün hem umutlandı hem de acıyı yaşadı
Antalya'da Alagöz ailesi aynı gün hem umutlandı hem de acıyı yaşadı
15 Temmuz şiirleri kısa duygusal 2 kıtalık etkileyeci 15 Temmuz sözleri
15 Temmuz şiirleri kısa duygusal 2 kıtalık etkileyeci 15 Temmuz sözleri