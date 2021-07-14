CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'ın 'aldandık' sözlerine cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında 15 Temmuz'u anarken FETÖ'ye yönelik söylediği 'aldandık' sözlerine CHP'li Öztrak'tan eleştiri geldi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık, şimdi toparlandık" açıklamasına isim vermeden göndermede bulunarak, "Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir" yorumunu yaptı.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri bugün yine 'aldandık' edebiyatı yapmış. Ama bilinen bir kural vardır: 'Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir.” ifadesini kullandı.