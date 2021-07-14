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Ahmet Kural'a Sıla Gençoğlu'nu darp etmekten hapis cezası!

Ahmet Kural'a Sıla Gençoğlu'nu darp etmekten hapis cezası!

Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği ile ilgili davada yine hapis cezasına çarptırıldı.

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Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.

Ne yaşanmıştı?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmış, verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu.

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