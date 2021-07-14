Antalya'da yerleşik Rus'un ölümü 'son görülme'siyle ortaya çıktı

ANTALYA'da 57 yaşındaki yerleşik Rus vatandaşı, arkadaşının kendisinden haber alamayıp polise haber vermesi üzerine evinde ölü bulundu.

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Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Hurma Mahallesi 252. Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan yerleşik Rus vatandaşı Leonid Dmitriev’e (57) telefonla ulaşamayan arkadaşı, son olarak sosyal medyadaki arkadaşlık platformundan Dmitriev’in giriş tarihinin 6 Haziran olduğunu gördü.

Bunun üzerine evine gelen arkadaşı, yine Dmitriev’den haber alamayınca daha da şüphelenip durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri eve girdiklerinde yerde hareketsiz yatan Dmitriev’in hayatını kaybettiğini belirledi.

İçinde alkol olan 5 litrelik bidon

Dmitriev’in cansız bedeninin hemen yanı başında ise içerisinde alkol olduğu ileri sürülen 5 litrelik bir bidon tespit edildi. Öte yandan, Dimitriev’in son olarak 4 gün önce siteye girerken komşuları tarafından görüldüğü ve ayaklarında şişmeler olduğu belirtildi.

Dmitriev’in cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.