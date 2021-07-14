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Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e son görev Bakan Soylu da katıldı

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e son görev Bakan Soylu da katıldı

Hakkari'de bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul Fatih Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Cevher'in ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cevher'in ailesi ve bazı yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cevher'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Hakkari Valiliği'nin açıklamasına göre, Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu’nun silahlı saldırısına uğramıştı.

Kaçmaya çalışan Çulcu ayağından vurularak yakalanmış, Hakkari Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Saldırıyı düzenleyen polis hakkında bir uyarı yazısı olduğu ve yaşanan olayın bu yazı sonrası gerçekleştiği öğrenilmişti.

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