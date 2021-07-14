İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı

Kurban Bayramı tatili için memleketi Erzurum’a gittiğini belirten yolculardan Akif Gören, “Tatil 9 gün ama benim 11 günlük tatilim var. Erzurum’a gidiyorum, sağlık çalışanıyım tatili biraz uzattık 11 gün dinlenip geleceğiz. Biletimi de önceden aldığım için hiçbir problem olmadı” şeklinde konuştu.