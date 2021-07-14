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Erdoğan'dan şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ailesine başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erdoğan'dan şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de bir polis memuru tarafından vurularak şehit edilen Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ailesine taziye dileklerini iletti.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ailesine taziye dileklerini iletti.

​​​​​​​Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'de bir polis memuru tarafından vurularak şehit edilen Cevher'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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