BIST 1.367
DOLAR 8,60
EURO 10,17
ALTIN 503,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Cezası belli oldu! Sahte hocadan pişkin savunma: Ben mağdurum

Cezası belli oldu! Sahte hocadan pişkin savunma: Ben mağdurum

ESENLER'de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali'nin cezası belli oldu. Duruşmada son sözü sorulan Dalğali suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben mağdurum" dedi.

Abone ol

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Burhan Dalğali'nin müşteki Ebubekir B. ve Sena B.'nin dini nikahlarını tazelemek için 3 bin 200 lira para aldığı kefaret parası istediği anlatıldı.

Sabah'ın özel haberine göre iddianamede sanığın parayı aldığında mağdur Sena B.'ye "Ayrı odanız var mı eşinle baş başa görüşmemiz lazım" şeklinde talepte bulunduğu, müştekilerin ayrı odaları olmadığını söylediğinde ise sanık Dalğali'nin evden ayrıldığı ifade edildi. İddianamede Dalğali hakkında "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ayrıca Dalğali hakkında "677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet" suçundan 3 aydan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Bakırköy 23' üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Burhan Dalğali ve avukatı katıldı.

"Bu olay nedeniyle ben mağdurum"

Duruşmada son sözü sorulan Dalğali suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben kimseden para almadım. Karşı taraf bana iftira atmaktadır. Beraatimi talep ediyorum. Bu olay nedeniyle ben mağdurum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet" suçundan sanığa 4 ay 5 gün hapis cezası ile 500 TL para cezası verdi. Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezayı erteledi.

Sanık hakkında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve 820 TL adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve mahkemede bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Hakkı Saruhan Oluç'tan muhalefete: Kimse HDP'yi çantada keklik görmesin
HDP'li Hakkı Saruhan Oluç'tan muhalefete: Kimse HDP'yi çantada keklik görmesin
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Afyonkarahisar'da tarla yangını! Alevleri söndürmek isterken canından oldu
Afyonkarahisar'da tarla yangını! Alevleri söndürmek isterken canından oldu
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran'dan yerel gazetelere internete yatırım çağrısı
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran'dan yerel gazetelere internete yatırım çağrısı
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e son görev Bakan Soylu da katıldı
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e son görev Bakan Soylu da katıldı
Erdoğan'dan şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ailesine başsağlığı mesajı
Antalya'da yerleşik Rus'un ölümü 'son görülme'siyle ortaya çıktı
Antalya'da yerleşik Rus'un ölümü 'son görülme'siyle ortaya çıktı
2021 Migros kurbanlık fiyatları büyükbaş hisse fiyatları kaç para?
2021 Migros kurbanlık fiyatları büyükbaş hisse fiyatları kaç para?
Ahmet Kural'a Sıla Gençoğlu'nu darp etmekten hapis cezası!
Ahmet Kural'a Sıla Gençoğlu'nu darp etmekten hapis cezası!
Kalın bağırsak operasyonu geçirmişti! Papa Franciscus taburcu edildi
Kalın bağırsak operasyonu geçirmişti! Papa Franciscus taburcu edildi