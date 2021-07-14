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HDP'li Hakkı Saruhan Oluç'tan muhalefete: Kimse HDP'yi çantada keklik görmesin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
HDP'li Hakkı Saruhan Oluç'tan muhalefete: Kimse HDP'yi çantada keklik görmesin

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın "OHAL kararnamelerinin kullanıldığı dönemde genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmak istediğini" savundu.

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Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu sabah HDP Marmaris İlçe Başkanlığı binasına pompalı tüfekle saldırı düzenlendiğini anımsattı. Kullanılan silah açısından bakıldığında, öldürme amaçlı bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Oluç, bu saldırının planlı olduğunu ve arkasında belli güçlerin bulunduğunu öne sürdü. Oluç, "Bu saldırıların azmettiricileri, 'HDP kapatılsın.' diye bas bas bağıranlardır. Nefret dilini bir an önce sona erdirmezseniz, bu tür saldırıların politik iklimini olgunlaştırırsınız." dedi.

"Torba kanun" teklifinde, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresini uzatan maddenin kabul edilemez olduğunu belirten Oluç, 15 Temmuz darbe girişimini "Allah’ın lütfu" olarak değerlendiren iktidarın bunu devam ettirmek için bu teklifi getirdiğini ileri sürdü. Oluç, "Bu iktidar, OHAL kararnamelerinin kullanıldığı dönemde genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmak istiyor. Seçimlerde serbest propaganda özgürlüğünün olmadığı, insanların özgürce siyasi faaliyetlerini sürdüremeyeceği bir ortamda seçimleri yapmak istiyor. 3 yılın uzatılmasının amacı budur. Bu iktidar hukuku ve demokrasi bir ayak bağı olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın 15 Temmuz’un 5. yılı olduğunu anımsatan Oluç, bütün darbelere karşı oldukları gibi 15 Temmuz darbe girişiminin de karşısında olduklarını, bu girişime karşı pozisyonlarını net olarak aldıklarını kaydetti. Bir kez daha darbeleri ve darbe girişimlerini lanetlediklerini belirten Oluç, "Türkiye’de bütün darbelerin siyasi ayağı ortaya çıkarıldı. Bir tek siyasi ayağı açığa çıkarılmamış olan 15 Temmuz darbe girişimidir. Siyasi ayağı buharlaştı." diye konuştu.

Oluç, bir soru üzerine, "Kimsenin HDP’nin seçmenlerini çantada keklik diye düşünmemesi gerekir." ifadesini kullandı.

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