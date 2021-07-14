Afyonkarahisar'da tarla yangını! Alevleri söndürmek isterken canından oldu

AFYONKARAHİSAR'da 88 yaşındaki Hüseyin Öksüz, tarlasında çıkan yangını söndürmek isterken düştüğü çukurda kıyafetlerinin tutuşmasıyla yanarak hayatını kaybetti.

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Ürküt köyü yakınlarındaki bir tarladan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek olay yerine gitti.

Yaptıkları incelemede tarla sahibi Hüseyin Öksüz'ü (88) yerde hareketsiz yatarken bulan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düştüğü çukurdan çıkamadı

Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Hüseyin Öksüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcılık incelemesi sonucunda Hüseyin Öksüz'ün, tarlada çıkan anız yangınını söndürmek isterken çukura düştüğü ve kıyafetlerinin tutuşmasıyla öldüğü belirlendi.

"Hemen ekiplere haber verdik"

İnceleme sonrası Hüseyin Öksüz'ün cansız bedeni morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köy halkından Mehmet Manav, "Tarladan geçerken yangını gördük, müdahale için indiğimizde Hüseyin Öksüz'ün yandığını fark ettik. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Kendimiz de söndürmeye çalıştık." dedi.

FETÖ firarisi eski rektör damadıymış

Öte yandan Hüseyin Öksüz'ün, FETÖ/PDY firarisi eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın kayınpederi olduğu öğrenildi. Firari Şerif Ali Tekalan, 2017 yılında Sandıklı Belediyesi meclis kararıyla hemşehrilikten çıkarıldı.