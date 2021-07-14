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Flamingo ölümlerine dair ilk raporu Bakan Pakdemirli açıkladı

Flamingo ölümlerine dair ilk raporu Bakan Pakdemirli açıkladı

Tuz Gölü'nde meydana gelen flamingo ölümlerine dair ilk raporu Bakan Pakdemirli duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yaklaşık bin kadar flamingo öldü. İlk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili inceleme tamamlandı. İlk incelemelere göre zehirlenme şüphesine rastlanmadı.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu öldü. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan görüntülerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği, Tuz Gölü'ndeki yavru flamingoların ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

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