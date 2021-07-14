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Cinsel gücü ve libidoyu artıran volkanik ada! İtalya'da ilginç inanış sonrası akın başladı

Cinsel gücü ve libidoyu artıran volkanik ada! İtalya'da ilginç inanış sonrası akın başladı

İTALYA'nın Stromboli ve Filicudi adaları, ilginç inanış sonrası ziyaretçi akınına uğramaya başladı. İddiaya göre buraya gelenin cinsel gücü ve libidosu artıyor... Yerliler, adaya gelen turist çiftlerin yatak odalarında zaman geçirdiklerini, bekarların ise partner arayışında olduklarını söylüyor.

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Sicilya'nın kuzey kıyısı açıklarında bulunan Stromboli ve Filicudi adaları, son zamanlarda meşhur volkanik dağlarıyla değil 'afrodizyak etkileriyle' gündemde. 

"Cinsel gücü artırıyor" iddiası yayıldı
Yanardağın sık püskürmesiyle ortaya çıkan ışık sebebiyle 'Akdeniz'in Deniz Feneri' diye de bilinen Stromboli ile onun gibi volkanik bir ada olan Filicudi, ortaya atılan 'cinsel gücü arttırdığı' iddiaları nedeniyle  turistlerin akınına uğruyor. 

Yerel halk, adaların libidoyu artırma gücünden dolayı 'cinsel çekim' yerleri haline geldiğini söylüyor. Adaların 'libido artırıcı' bir atmosferi olduğunu düşünen yerliler, bölgeye gelen turistlerin yatak odalarında uzun vakit geçirdiklerini belirtiyor. 

Lavlarla beslenen sıcak suların şifalı olduğu ve bu sularda yetişen bitkilerin de cinsel isteği arttırdığına inanan turistler özellikle son günlerde Stromboli'yi mesken tutmaya başladı.

Bebek sahibi olmak isteyen yeni evli çiftlerin dünyanın dört bir yanından buraya akın ettikleri söylenirken, bekarların ise partner bulma umuduyla adalara geldikleri belirtiliyor. 

'Ateş ve tutku adası'
CNN'e konuşan yerel bir şarap üreticisi Maria Puglisi, "Burası çok şehvetli bir yer, ateş ve tutku adası. Volkanlar her patladığında içinizdeki titreşimleri hissedebilirsiniz; sanki vücudunuzda yanardağ patlıyormuş gibi. Bu güçlü, afrodizyak bir çekim" diye anlatıyor. 

Puglisi, adaya gelenlerin yüksek kraterlere çıkarak volkanik püskürmeleri daha iyi hissetmek için çıplak bir şekilde güneşlendiklerini söylüyor. 

Her iki adanın taşıdığı inanılan bu afrodizyak etki yerel yöneticiler tarafından da turizm çalışmalarında sıklıkla işlenen bir konu haline gelmiş durumda.

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