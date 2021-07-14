Talihsiz kaza geçirdi! Ezeli rakibine İsmail Balaban bakın ne dedi

2021 Survivor şampiyonu ve milli güreşçi İsmail Balaban, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde şampiyon olan ve şampiyonluk sonrasında kaza geçiren Ali Gürbüz’ü hem tebrik etti hem de rakibine geçmiş olsun dedi.

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Milli güreşçi İsmail Balaban, Survivor’a katıldığı için bu yıl 660’ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yarışamamış ve altın kemeri ezeli rakibi olan Ali Gürbüz kuşanmıştı. Gürbüz şampiyonluk sonrası talihsiz bir kaza geçirmişti. Güreşin ardından “geleneksel hamam yürüyüşü”nü yaparken bindiği faytonun tekerleği yerinden çıkan Gürbüz ufak çaplı bir kaza geçirmiş, kazayı yara almadan atlatmıştı. 2021 Survivor şampiyonu ve milli güreşçi İsmail Balaban, ezeli rakibi olan Ali Gürbüz’e hem geçmiş olsun diledi hem de Gürbüz’ü şampiyonluğundan ötürü tebrik etti. Balaban rakibine göz dağı vermeyi de ihmal etmedi. Balaban, “Önümüzdeki yıl tekrar er meydanlarına dönüp Kırkpınar’da sevenlerime şampiyonluk yaşatacağım” dedi.



Kırkpınar'da iki kez altın kemer kazanan Başpehlivan İsmail Balaban, “Bu yıl 660’ıncısı yapılan Tarihi Kırkpınar Güreşleri sona erdi. Ben 6 aylık Survivor serüveninden sonra tabii ki uzunca bir süre kas ve kuvvet olarak, kondisyon olarak yetersiz olduğum için bu yıl Kırkpınar’a katılamadım. Geçtiğimiz yıl zaten pandemiden dolayı güreş olmamıştı. Bu yıl tekrar pandemi sürecinde yapıldı. Bunun için öncelikle çok mutluyuz. Rakiplerim tabii ki sahada güreşirken ben de ilk defa tribünden onları izledim. Açıkçası içim tabii ki bir kötü oldu. O sahada birçok mücadeleler verdim, kemerler kazandım, şampiyonluklar yaşadım ve tabii ki oradaki rakiplerimi de görünce ister istemez içim gitti. Ama tabii ki fizik olarak hazır olmadığım için seyircileri de hayal kırıklığına uğratmak istemediğimden bu yıl maalesef katılmama kararı aldım” ifadelerini kullandı.







“Sevenlerime tekrar altın kemer mutluluğu yaşatmak istiyorum”

Ezeli rakibi Ali Gürbüz’ü tebrik eden ve Gürbüz’e geçmiş olsun diyen Balaban, “Öncelikle birinciliğini tebrik ediyorum ve tüm kategoride güreşen güreşçi arkadaşlarımızı, rakiplerimizi tebrik ediyorum. Güzel müsabakalar oldu. Ali Gürbüz, kemerden sonra talihsiz bir kaza geçirdi, Ali Gürbüz’e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah önümüzdeki yıl tekrar er meydanlarına dönüp Kırkpınar’da sevenlerime şampiyonluk yaşatmak istiyorum. Kaldığımız yerden antrenmanlarıma en kısa sürede başlayacağım ve devam edeceğim. Tabii ki er meydanlarında güreşmeyi çok seviyorum, çok özledim. Sevenlerime tekrar altın kemer mutluluğu yaşatmak istiyorum” şeklinde konuştu.







Kampa davet edildi

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Kefken Çevre ve Yaz Kampı’na 2021 Survivor şampiyonu ve milli güreşçi İsmail Balaban davet edildi. Üzerinden daha Survivor yorgunluğunu atamayan şampiyon Balaban, kamp sırasında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile futbol maçı yaptı ve futbolda da ne kadar yetenekli olduğunu ortaya koydu.