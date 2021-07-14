Muharrem İnce: Yola çıkarken ittifakla yola çıkmak öz güven eksikliğidir

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "40 sene solda durduk 'niye soldasın' dediler, bu sefer sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar" dedi.

Abone ol

Temasları kapsamında çarşıyı ziyaret eden Muharrem İnce; caddenin sağında bulunan esnaflara selam verirken, solda bulunan esnafın çağrısı üzerine "40 sene solda durduk 'niye soldasın' dediler, bu sefer sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar" dedi.

Kırşehir temasları kapsamında Ankara Caddesinde bulunan parti teşkilatını açan İnce, partililere hitap etti. İnce, "Karış karış memleketi dolaşıyoruz. 2002'de bu milletin yaptığını yeniden yapacağına inanıyoruz. Bu 'Z kuşağı' dedikleri gençler var ya, görüyorum onları da. Onlarla, kadınlarla birlikte bu iktidarı da bu muhalefeti de aynı çuvala koyup göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Anketler yaptıracağız"

Parti binasının açılışı sonrası İl Başkanı Gülay Baltalık'tan Kırşehir Belediye Spor forması alan İnce, sokaktaki ilgilinin kendisine ve partisine karşı yüksek olduğunu belirtti. İnce, "Kurultaydan sonra anketler yaptıracağız. Önümüzü daha rahat göreceğiz. Özgüveni yüksek partiyiz. Amacımız 50+1'i tek başımıza almak. Ama ittifaklar seçime yakın, ne olursa onu o zaman konuşuruz. Yola çıkarken ittifakla yola çıkmak öz güven eksikliğidir" diye konuştu.