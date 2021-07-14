Şoför, Ukraynalı anne-kızın HES kodu olmamasını kabul etmedi devreye polis girdi

HES kodu olmadığı gerekçesiyle bindikleri otobüsten şoför tarafından indirilen Ukraynalı anne ve kız için polis devreye girdi. Anne-kız, ekip otosuna alınarak otellerine götürüldü.

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Sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dilek Sabancı Bulvarı'nda Konyaaltı istikametinden gelen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne, Ukrayna uyruklu anne ile kızı bindi.

İddiaya göre anne ve kız, biniş kartlarına HES kodu tanımlanmadığı için kartlarını kullanamadı. Anne ile kızı, buna rağmen otobüsün arkasına geçip oturdu.

Bu şekilde otobüse binemeyeceklerini söyleyen sürücü Mehmet Saygılı, anne ile kızdan araçtan inmesini istedi. Otellerine gitmek isteyen anne ve kızı, otobüsten inmek istemedi.

"Sürücü kötü davrandı"

Bunun üzerine polisi arayan sürücü Mehmet Saygılı, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, anne ile kızını otobüsten indirdi. Sürücü Saygılı'nın kendilerine kötü davrandığını söyleyen anne ile kızı, tek isteklerinin otele gitmek olduğunu belirtti.

Polis, Ukraynalı anne ile kızını ekip aracına bindirip, otellerine bıraktı.