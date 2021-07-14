BIST 1.367
DOLAR 8,60
EURO 10,17
ALTIN 503,95
HABER /  EKONOMİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Akbank'ın ardından şimdi de Ziraat Bankası'nda sistem çöktü paniği

Akbank'ın ardından şimdi de Ziraat Bankası'nda sistem çöktü paniği

Akbank'ta geçtiğimiz hafta günler süren sistem sorununun ardından bugün Ziraat Bankası'nda yaşanan kesinti panik yaşattı

Abone ol

Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü. Ancak kamu bankasındaki arıza kısa sürede düzeltildi ve sistem normale döndü. Saat 14.00 sıralarında gerçekleşen kesinti sonrası; bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri kısa süreliğine hizmet dışı kaldı.
Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan 2 günlük sistem arızasının ardından benzer bir arıza da Ziraat Bankası'nda yaşandı.

Hizmet kesintisi

Kamu bankasında bugün saat 14.00 sıralarında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Akbank'ta olduğu gibi Ziraat Bankası'nda da hizmet kesintisi yaşandı. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri hizmet dışı kaldı.

Kısa sürdü

Kesinti Akbank da olduğu gibi çok uzun sürmedi. Kısa süre içinde sorun çözülürken, işlemler normal seyrine döndü. Ziraat Bankası'ndan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziler meclis binasını bastı! Ukrayna'nın başkentinde gergin anlar
Gaziler meclis binasını bastı! Ukrayna'nın başkentinde gergin anlar
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Muharrem İnce: Yola çıkarken ittifakla yola çıkmak öz güven eksikliğidir
Muharrem İnce: Yola çıkarken ittifakla yola çıkmak öz güven eksikliğidir
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2021-2022 kaç aylıklar okula gidebilir?
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2021-2022 kaç aylıklar okula gidebilir?
Adana Demirspor'un süper transferi Balotelli'den 'deli' açıklaması
Adana Demirspor'un süper transferi Balotelli'den 'deli' açıklaması
Flamingo ölümlerine dair ilk raporu Bakan Pakdemirli açıkladı
Flamingo ölümlerine dair ilk raporu Bakan Pakdemirli açıkladı
Konya'da cinsel organını ve kafasını keserek öldürdü! Katile en ağır ceza
Konya'da cinsel organını ve kafasını keserek öldürdü! Katile en ağır ceza
Nedim Şener CHP'li Yurter Özcan'a tazminat ödeyecek Şener'den karara tepki
Nedim Şener CHP'li Yurter Özcan'a tazminat ödeyecek Şener'den karara tepki
AK Parti MYK toplandı! Erdoğan başkanlık ediyor
AK Parti MYK toplandı! Erdoğan başkanlık ediyor
Talihsiz kaza geçirdi! Ezeli rakibine İsmail Balaban bakın ne dedi
Talihsiz kaza geçirdi! Ezeli rakibine İsmail Balaban bakın ne dedi