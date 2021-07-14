Akbank'ın ardından şimdi de Ziraat Bankası'nda sistem çöktü paniği

Akbank'ta geçtiğimiz hafta günler süren sistem sorununun ardından bugün Ziraat Bankası'nda yaşanan kesinti panik yaşattı

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Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü. Ancak kamu bankasındaki arıza kısa sürede düzeltildi ve sistem normale döndü. Saat 14.00 sıralarında gerçekleşen kesinti sonrası; bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri kısa süreliğine hizmet dışı kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan 2 günlük sistem arızasının ardından benzer bir arıza da Ziraat Bankası'nda yaşandı.

Hizmet kesintisi

Kamu bankasında bugün saat 14.00 sıralarında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Akbank'ta olduğu gibi Ziraat Bankası'nda da hizmet kesintisi yaşandı. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri hizmet dışı kaldı.

Kısa sürdü

Kesinti Akbank da olduğu gibi çok uzun sürmedi. Kısa süre içinde sorun çözülürken, işlemler normal seyrine döndü. Ziraat Bankası'ndan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.