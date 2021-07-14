BIST 1.367
DOLAR 8,60
EURO 10,17
ALTIN 503,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Antalya'da park halinde araca bakan şok oldu! Gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da park halinde araca bakan şok oldu! Gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'da bir kişinin dinlenmek için park ettiği minibüsünün içinde cansız bedeni bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Necdet Adalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yumurta pazarlamacılığı yapan 55 yaşındaki Ramazan Horzum, dinlenmek için 07 DCU 83 plakalı minibüsünü bir parkın kenarına park etti. Bu civardaki işletmeleri kullanan arkadaşları, Horzum’un aracının park halinde olmasına rağmen yanlarına gelmemesinden şüphelendi.

Minibüsü kontrol eden arkadaşları, Horzum’un yatar şekilde minibüsün içinde hareketsiz olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Horzum’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kapısını açtıkları araç içindeki cesedin görünmemesi için ekip otosuyla perdeleme yaptı.


"O değildir, o değildir"
Horzum'un arkadaşları ise çalışmaları endişeli gözlerle izledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ramazan Horzum’un cansız bedeni otopsi için Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberle bölgeye gelen Horzum’un yakınları ise ‘O değildir, o değildir’ diyerek gözyaşı döktü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da yaşayan genç öyle bir şey yaptı ki! Soyadından esinlendi 800 TL ile 81 ili gezdi
Foto Galeri İstanbul'da yaşayan genç öyle bir şey yaptı ki! Soyadından esinlendi 800 TL ile 81 ili gezdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Akbank'ın ardından şimdi de Ziraat Bankası'nda sistem çöktü paniği
Akbank'ın ardından şimdi de Ziraat Bankası'nda sistem çöktü paniği
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Gaziler meclis binasını bastı! Ukrayna'nın başkentinde gergin anlar
Gaziler meclis binasını bastı! Ukrayna'nın başkentinde gergin anlar
Şoför, Ukraynalı anne-kızın HES kodu olmamasını kabul etmedi devreye polis girdi
Şoför, Ukraynalı anne-kızın HES kodu olmamasını kabul etmedi devreye polis girdi
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2021-2022 kaç aylıklar okula gidebilir?
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2021-2022 kaç aylıklar okula gidebilir?
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Flamingo ölümlerine dair ilk raporu Bakan Pakdemirli açıkladı
Flamingo ölümlerine dair ilk raporu Bakan Pakdemirli açıkladı
Konya'da cinsel organını ve kafasını keserek öldürdü! Katile en ağır ceza
Konya'da cinsel organını ve kafasını keserek öldürdü! Katile en ağır ceza
Nedim Şener CHP'li Yurter Özcan'a tazminat ödeyecek Şener'den karara tepki
Nedim Şener CHP'li Yurter Özcan'a tazminat ödeyecek Şener'den karara tepki
AK Parti MYK toplandı! Erdoğan başkanlık ediyor
AK Parti MYK toplandı! Erdoğan başkanlık ediyor