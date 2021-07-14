İstanbul'da yaşayan genç öyle bir şey yaptı ki! Soyadından esinlendi 800 TL ile 81 ili gezdi

Gezmiş’in, son durağı Tunceli oldu. Kent merkezinde otostop çekip Türkiye’nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi’ne ulaşan Gezmiş, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığı vadiye çadırını kurup, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde Munzur Nehri'nde yüzerek serinledi.