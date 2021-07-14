İstanbul'da yaşayan genç öyle bir şey yaptı ki! Soyadından esinlendi 800 TL ile 81 ili gezdi
İSTANBUL'da yaşayan 24 yaşındaki genç, soyadından esinlenip 800 TL ile Türkiye'nin 81 ilini gezdi.
Pandemi sürecinin başlamasıyla Kadir Gezmiş, ülkeyi gezip, doğada kalmaya karar verdi. Gezmiş, İstanbul'da yaşadığı evinden sırt çantası, çadır ve gerekli ekipmanlarını alıp yola çıktı.
Gezmiş, 800 TL’lik bütçesiyle Marmara Bölgesi’nden çıktığı gezide, 81 ilin tamamını otostopla dolaştı ve ulaşım için para harcamadı.
Otostopla yaklaşık 30 bin kilometrelik yol kateden Kadir Gezmiş, insanların evde dört duvar arasında kaldığı günleri, gezdiği illerin en güzel noktalarında çadırda kalarak geçirdi.
Gezmiş’in, son durağı Tunceli oldu. Kent merkezinde otostop çekip Türkiye’nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi’ne ulaşan Gezmiş, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığı vadiye çadırını kurup, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde Munzur Nehri'nde yüzerek serinledi.