Hakkari'de kargo aracından 2 kilo eroin çıktı
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda narkotik köpeği ile kargo aracına arama yapıldı. Yapılan aramada, tütün kutularına gizlenmiş 2 kilo eroine el konuldu.Abone ol
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Kargo aracı durduruldu
Bu kapsamında jandarma ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Yeniköprü'deki jandarma yol kontrol noktasında şüphe üzerine kargo aracını durdurdu.
2 kilo eroin çıktı
Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 4 paket nargile tütünü kutusuna gizlenen 2 kilo eroin ele geçirildi.