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ABD'de durum fena! Son 24 saatte 346 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de durum fena! Son 24 saatte 346 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

 ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 607 bin 791'e çıktı. Öte yandan ülkede 59 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 26 bin 62 artışla 33 milyon 916 bin 967'ye yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 346 artarak 607 bin 791 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 845 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 24 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 63 bin 984 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 743, Teksas'ta 52 bin 690 olarak belirlendi.

ABD'de 159 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 184 milyon 543 binden fazla kişiye ilk doz, 159 milyon 675 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 946 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 151 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 535 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 411 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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