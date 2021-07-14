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Banka kredisiyle kurban kesilir mi? Diyanet yanıt verdi

Banka kredisiyle kurban kesilir mi? Diyanet yanıt verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? sorularına yanıt verdi.

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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?" sorusuna cevabı şöyle:

"Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).
İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir."

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