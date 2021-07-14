Türkiye'den KKTC'ye 500 milyon dolarlık kredi desteği

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) nüfusundan fazla aşı, birçok kez sağlık malzemesi gönderirken finansal yardımda da bulundu.

Bunun yanında KKTC'de koronavirüs sürecinde olumsuz etkilendikleri gerekçesiyle tarım sektöründe çalışan 5 bin 768 kişiye 10 milyon lira hibe yapılacağı açıklandı.

Son olarak da orman yangınlarına karşı KKTC'ye 3 helikopter ve yangınlarda kullanılmak üzere çeşitli ekipmanlar gönderildi.

KKTC'ye 500 milyon dolar kredi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olduğunu hissettiren Türkiye, bu kez de 500 milyon dolarlık bir krediye onay verdi.

Kredinin amacı Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan ekonomik ve mali işbirliği anlaşmalarındaki hükümlerin yerine getirilmesi olarak belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, en fazla 500 milyon dolar miktarındaki krediyi ödemeye 3 yıl sonra başlayacak, kredi 14 taksit olarak 6 ayda bir ödenecek.