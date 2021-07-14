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AYM, infaz düzenlemesinin iptal istemini reddetti

AYM, infaz düzenlemesinin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, 100 bin civarında hükümlünün cezaevinden tahliyesinin önünü açan ve 15 Nisan 2020'de yürürlüğe giren infaz düzenlemesinde CHP'nin iptal istemini reddetti.

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Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçların kapsam dışı bırakıldığı yasa ile koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılması sağlandı.

Bu iznin son olarak geçtiğimiz günlerde 30 Kasım 2021’e kadar uzatılmasını öngören bir değişiklik daha yapıldı. Denetimli serbestliğin, bir kereye mahsus üç yıla çıkarıldığı ceza infaz düzenlemesiyle cezaevlerinde yatan 100 bin kişi tahliye edildi.

CHP, infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye gitti
Düzenlemenin ardından CHP, AYM’ye başvurarak infaz kanununun yürürlüğünün durdurulmasını istedi.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin “af” sonucu doğurduğunu savunan CHP, “TBMM’de anayasa’nın öngördüğü beşte üç çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali”ni talep etti.

CHP'den ikinci başvuru
Ancak AYM Genel Kurulu, CHP’nin başvurusunu yediye karşı dokuz üyenin oyu ile reddetti. CHP, AYM’ye şekil yönünden yaptığı başvurunun ardından infaz yasasının iptali istemiyle ikinci bir başvuru daha yaptı.

AYM, yeniden reddetti
Bugün ise AYM, CHP'nin ikinci başvurusunu görüştü. Anayasa Mahkemesi'nden çıkan kararda 100 bin dolayında hükümlünün cezaevinden tahliyesini sağlayan infaz düzenlemesinin iptal isteminin reddedildiği açıklandı.

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