Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması İngiltere'ye pahalıya mal olabilir

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasına yönelik yapılan araştırmada ölümlerin 115 bin 800 kişiye kadar çıkabileceği belirtildi.

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İngiltere, 19 Temmuz itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini kaldırmaya hazırlanırken Delta varyantı kaynaklı vakalar ise her geçen gün artıyor.

İngiltere'de koronavirüs ile ilgili araştırmalar yapan ve hükümete tavsiyelerde bulunan kurulu Imperial College de kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının halk üzerindeki etkisi üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Üçüncü dalga uyarısı Imperial College, ilerleyen dönemde ülkede üçüncü bir koronavirüs dalgası görülebileceğini, bunun da aşıların etkinliğine ve aşılama oranına bağlı olarak seyredeceğini aktardı.

100 bin kişi daha ölebilir

Sitesinde yayınladığı çalışmada ülkede kısıtlamaların 19 Temmuz itibarıyla kaldırılması durumunda üç senaryonun gerçekleşmesini öngördüğünü belirten Imperial College, ölümlerin 9 bin 400'den 115 bin 800 kişiye kadar varabileceğinin altını çizdi.

Kademeli gevşeme önerisi

Senaryolarda kısıtlamaların birden kaldırılmasının yerine kademeli olarak kaldırılması durumunda ise hastaneye yatışların ve can kayıplarının daha az olacağı bildirildi.