AB'den terör örgütü PKK/YPG'ye katılan Avrupalılarla ilgili uyarı

Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Avrupa'daki aşırı sol terör grupları ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki bağların güçlendiği, YPG'ye katılan aşırı solcuların Avrupa'daki terör faaliyetlerinde kullanabilecekleri kabiliyetler edindiği ve YPG terör örgütü sayılmadığı için bu kişilerle ilgili yasal takibat yapılamadığı uyarısında bulundu.

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Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove tarafından hazırlanan ve AB üyesi ülkelerin delegasyonlarına gönderilen "Sol ve Anarşist Aşırıcılık ve Terörizmle Mücadele için AB Eylemi" başlıklı iç tartışma belgesi AB'de sivil özgürlük konularını takip eden kar amacı gütmeyen 'Statewatch' isimli kuruluş tarafından yayımlandı.

AB'nin terörle mücadele stratejisinde terörün tüm formlarına karşı durulduğu ifade edilen belgede 1970 ve 1980'lerde Batı Avrupa ülkelerinde solcu terör gruplarının saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

Avrupa ülkelerinde bugün ana terör tehdidinin AB'nin 'cihatçı teröristler' olarak adlandırdığı kaynaktan geldiği, solcu ve şiddet içeren anarşist aşırıcılık ve terörün aslında hiçbir zaman ortadan kaybolmadığı belirtildi.

Avrupa'daki aşırı solcularla YPG bağlantısı

Sol ve anarşist aşırıcılık kaynaklı terör olaylarının İtalya, Yunanistan ve daha az olmakla beraber İspanya'da yoğunlaştığı belirtilen belgede 'Avrupa'daki aşırı solcuların Suriye'nin kuzeyindeki sol eğilimli gruplarla dayanışmaya' büyük önem verdiği aktarıldı.

"Avrupalı aşırılıkçı solcularla Kürt organizasyonlar arasındaki bağlar son zamanlarda giderek güçlenmektedir" denilen belgede şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'de DEAŞ ile savaşan Kürt grup YPG'ye katılan Batılı gönüllülerin bazıları aşırıcı sol ideolojik görüşlere sahiptir. AB, YPG'yi terör örgütü olarak tanımadığı için silahlı savaşçı olarak bu gruba katılan gönüllüler yabancı terörist savaşçı olarak değerlendirilmemekte ve bu nedenle birçok AB ülkesinde haklarında yasal takibat yapılmamaktadır. Birçoğunun çatışmalara katıldığını inkar etmesi bu kişiler hakkındaki yasal takibatı daha da zorlaştırmaktadır. Cihatçı gruplara katılan Avrupalılar gibi Suriye'deki solcu ve anarşist savaşçılar Avrupa'daki terör faaliyetlerinde kullanabilecekleri muharebe kabiliyetleri edinmekte veya bunları güçlendirmektedir."

Belgede Fransa'da geçen yılın sonunda terör saldırısı hazırlığındaki bir gruba yönelik operasyon ve Suriye'de YPG saflarında savaşan Fransız terör grubu liderinin bu operasyonda tutuklanması örnek gösterildi.