Maskelerden ne zaman kurtulacağız? Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, katıldığı programda, normalleşme dönemi ve aşı çalışmalarının ardından en çok merak edilen konu olan 'maskelerle' ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Türkiye genelinde hasta sayılarının düşmesinin ardından 1 Temmuz itibarıyla normalleşme dönemine geçildi. Aşılama çalışmalarının da hız kazanmasıyla birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında maskelerin ne zaman çıkacağı sorusu geldi. Ancak İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında vatandaşların beklediği haberi vermedi.

"Maskeyi kullanmaya devam edeceğiz"

Maskelerin kullanılmaya devam edeceğini aktaran Memişoğlu, "Eskisi gibi bir dünyada yaşamıyoruz. Çok çabuk hareket eden bir dünya nüfusu ile karşı karşıyayız. Dünyada bitmediği sürece bitmez. Azalabilir, artabilir. Dünyada bitmedi, bitmiyor. Maskeyi kullanmaya devam edeceğiz. Havalandırması iyi olan alanlarda maskeyi çıkarabilirsiniz. Düğünde dernekte önce maske takılıyor, sonra herkes çıkarıyor. Bunu yapmasınlar" dedi.

"İstanbul'da belli miktarda mutasyon var"

Mutasyonların, hastalığın ağır seyretmesine neden olduğuna ilişkin bilgileri olmadığını belirten Memişoğlu, "Belirli miktarda mutasyon var İstanbul'da. Mutasyonlardaki yatış ve hastalığın ağır seyretmesine dair bulgumuz yok ama bu gözlemsel bir şey. Bulaşı bir miktar artmış olan salgınla mücadele ediyoruz. Mutasyon olacaktır. Belki de bu hastalık mevsimsel hastalık gibi belirli dönemlerde yükselecektir. Ama kimse bilmiyor. En çok bana maske ne zaman bitecek diye soruyorlar. Kimse de bilmiyor" diye konuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Salgın bitmedi, asgari düzeye indi"

Koronavirüslerde çok sık mutasyon olur. Bulaş oranları artabilir ama şu anda mutasyonlarda kötü bir tablo ile karşılaşmış değiliz. Şimdi Delta mutasyonu var. Ama aşı etkili olduğu gözüküyor.

İnsanlar dedikoduya ve spekülasyona değil bilime inanmalarını istiyoruz. Bazen bizim söylediklerimizde eksiklikler olabilir. Salgın bitmedi, asgari düzeye indirildi. İnsanların salgın yokmuş gibi davranış gösterdiğini görüyoruz.

"Yeniden yükselmemesi bizlere bağlı"

İstanbul çok zor bir şehir. Kavşak noktası olduğu için dışarıdan çok fazla gelen gideni var. Anadolu'ya giden insan sayısı fazla oluyor. Oradaki popülasyonda virüsle karşılaşma ihtimalleri var. Kendilerini korusunlar. Bu mücadeleye biraz daha devam etmelerini istiyorum. Yükselmemesi bize bağlı, hepimize bağlı. Toplum uyumuna da inanıyorum.

"Bundan sonraki bayramları daha rahat geçirmek istiyoruz"

İnşallah biz bundan sonraki bayramları da rahat geçirmek istiyoruz. Yükselse de bir miktar bunu çok fazla yükseltip insanları kötü hale getirmemek aşıya bağlı. Korkuyla değil tedbirle yönetmek lazım bu salgını.