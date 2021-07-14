Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında silinen kamera kayıtları incelenecek

DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ile firari 1 PKK'lı teröristin yargılandığı davanın üçüncü duruşması 12 Ocak 2022'ye ertelendi. Mahkeme heyeti, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) müzekkere yazılarak silinen kamera kayıtları üzerinde inceleme yapılmasına karar verdi.

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DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin PKK'lı teröristlerle çatışmalarda tahribatına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin yargılandığı davanın üçüncü duruşması Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Sanık polisler S.T., F.T. ve M.S. ise duruşmaya bulundukları ilden SEGBİS ile bağlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi, terörist Uğur Yakışır'ın '2 polisi şehit etmek ve ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak'tan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi, 'olası kastla öldürmek'ten 20 yıl hapsi, polis memuru S.T.'yi 'öldürmeye teşebbüs'ten 20 yıl hapsi, 'izinsiz silah bulundurmak'tan 5 yıl hapsi olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 45 yıl hapsi istendi.