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Bakan Soylu duyurdu! Evlat nöbetinde bir buluşma daha

Bakan Soylu duyurdu! Evlat nöbetinde bir buluşma daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha, 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

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 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da devam eden Evlat Nöbeti'nde yarın 28'inci buluşmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler" ifadelerini kullandı.

5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'lı 5 terörist daha teslim oldu. İkna yoluyla teslim olanların sayısı 102'ye yükseldi.

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