Bakan Soylu duyurdu! Evlat nöbetinde bir buluşma daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha, 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da devam eden Evlat Nöbeti'nde yarın 28'inci buluşmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler" ifadelerini kullandı.

5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'lı 5 terörist daha teslim oldu. İkna yoluyla teslim olanların sayısı 102'ye yükseldi.