HDP'li Gergerlioğlu için yeni mahkeme kararı

Eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vekilliğinin iadesi yönünde karar verdiğini söyledi. Gergerlioğlu, son kararın TBMM başkanlığına ait olduğunu söyledi.

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Eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğin iadesi için TBMM başkanlığının hukuksuzluğu sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Twitter'dan Kocaeli 2. Ağır Ceza mahkemesinin milletvekilliğine dönüş için kararını verdiğini söyleyen Gergerlioğlu şöyle konuştu;

"Kocaeli 2. Ağır Ceza mahkemesi hakkımdaki kararı az evvel verdi ve karar TBMM'e an itibariyle ulaştı. Vekilliğimin iadesi için artık top TBMM başkanlığında 14 günlük gecikme daha uzatılmaz ve hukuksuzluk silsilesi biter umarım."