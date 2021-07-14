Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı

Galatasaray, Valentin Rosier transferi konusunda futbolcunun kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmaya vardı ve resmi imzalar atıldı.

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Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, yeni sezonda Galatasaray forması giymeye çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunun kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmaya vardı.

"Beni Beşiktaş'a verin"

Fanatik'in haberine göre; Portekiz ekibi ile 4.5 milyon Euro + 500 bin Euro bonus karşılığında el sıkışan Galatasaray, transferi resmen bitirmek için çaba sarf ediyor. İki kulüp, Beşiktaş'ta kalmak isteyen Fransız sağ beki ikna etmeye çalışıyor. Sporting'in Roiser'e , "Galatasaray'a git" dediği ancak Fransız sağ bekin; "Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin" diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.