BIST 1.367
DOLAR 8,59
EURO 10,17
ALTIN 504,84
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı

Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı

Galatasaray, Valentin Rosier transferi konusunda futbolcunun kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmaya vardı ve resmi imzalar atıldı.

Abone ol

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, yeni sezonda Galatasaray forması giymeye çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunun kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmaya vardı.

"Beni Beşiktaş'a verin"
Fanatik'in haberine göre; Portekiz ekibi ile 4.5 milyon Euro + 500 bin Euro bonus karşılığında el sıkışan Galatasaray, transferi resmen bitirmek için çaba sarf ediyor. İki kulüp, Beşiktaş'ta kalmak isteyen Fransız sağ beki ikna etmeye çalışıyor. Sporting'in Roiser'e , "Galatasaray'a git" dediği ancak Fransız sağ bekin; "Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin" diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 14 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 14 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı
Bakan Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı: Bu salgın henüz bitmedi
Bakan Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı: Bu salgın henüz bitmedi
Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
HDP'li Gergerlioğlu için yeni mahkeme kararı
HDP'li Gergerlioğlu için yeni mahkeme kararı
Kadın cinayetine müebbet hapis
Kadın cinayetine müebbet hapis
İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz açıklaması
İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı
Maskelerden ne zaman kurtulacağız? Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
Maskelerden ne zaman kurtulacağız? Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı