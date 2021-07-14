Türkiye 14 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 238 bin 867 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 63 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61.94, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 29.98 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 445 bin 942'si birinci doz, 18 milyon 611 bin 134'ü ikinci doz, 3 milyon 414 bin 676'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Hakkari, kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı" değerlendirmesinde bulundu.