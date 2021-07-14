Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. Tanıtılan beyaz forma, Fatih Karagümrük'ün geçen yıl kullandığı formaya benzetildi.Abone ol
İSTANBUL Boğazı'nda düzenlenen bir tekne organizasyonunda tanıtılan Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.
Gösterimi 19.03'te gerçekleştirilen formaları Mehmet Topal, Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'ın yanı sıra kadın futbol takımı oyuncuları giyerek tanıttı.
Organizasyonda konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, Adidas firmasıyla olan anlaşmanın 5 yıl daha uzatıldığını da duyurdu.
Fatih Karagümrük'ün formasına benzetildi
Beşiktaş'ın tanıttığı beyaz forma, sosyal medya kullanıcıları tarafından Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün geçen yıl kullandığı 'zafer' formasına benzetildi.