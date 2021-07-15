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Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden alınan Prof. Dr. Melih Bulu fena rezil oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden alınan Prof. Dr. Melih Bulu fena rezil oldu

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberin asılsız olduğunu iddia etti ancak paylaşımını kısa süre sonra sildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla gece yarısı görevden alındı. Kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından sosyal medyaya düşünce Melih Bulu, Resmi Gazete'den haberi olmadığından olsa gerek görevden alındığını haberinin yalan olduğu paylaşımı yaptı. 

Gece yarısı görevden alınan Prof. Dr. Bulu, Instagram hesabından daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermeye bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" dedi.  

Prof. Bulu, paylaşımını kısa bir süre sonra sildi. Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atamasıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestolar sürüyordu.

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